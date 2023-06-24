"Мама, мне страшно!": Воронеж уже бомбят сами россияне (видео)

По сообщениям росСМИ, на левом берегу города горит резервуар с топливом

Продвижение "вагнеровцев" к Москве продолжается — согласно их заявлениям, Воронеж уже "взят". При этом представители регулярной российской армии оказывают наемникам сопротивление, в том числе уничтожая важные объекты с воздуха. Как, к примеру, воронежскую нефтебазу по улице Димитрова.

Первыми деталями о происходящем поделилось местное медиа "Вести Воронежа", а также другие росСМИ. Стоит отметить, что среди местного населения нарастает серьезная паника.

На данный момент над городом поднимается столб черного дыма, ведь горит резервуар с топливом, по которому, судя по заявлениям очевидцев, был нанесен удар военными вертолетами.

Нефтебаза Воронежа на карте

Предположительно, нефтебазу попытались уничтожить представители минобороны рф, дабы "вагнеровцы" не смогли пополнить запасы горючего, прежде чем продолжить путь к российской столице.

Так выглядит место взрыва вблизи

Через реку тоже хорошо все просматривается

Власти Воронежа утверждают, что на месте пожара уже работает более 100 спасателей, регулярно подтягивается специальная техника. По предварительным данным, жертв после взрыва не было.

Однако паники эти события навели очень много — одним из самых популярных в сети оказалось видео, на котором девочка, снимая прилет, кричит маме о том, как ей страшно. При этом ребенок не стесняется матерных выражений, о чем не преминули заметить комментаторы.

Другие россияне тоже высказываются о происходящем.

При этом существует вероятность, что "вагнеровцев" интересует не только топливо, чтобы дойти до Москвы, но и другие не менее серьезные военные объекты. Речь, в первую очередь, о хранилищах ядерного оружия рф.

"Телеграф" также рассказывал, что наемники оказывают серьезное сопротивление российским военнослужащим как на земле, так и на небе. Лишь за первые сутки мятежа рф могла потерять несколько единиц авиации.