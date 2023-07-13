Щось задумали? росіяни накопичують війська на одному з напрямів

Росіяни кидають у бій регулярні війська та найманців

На Лимано-Куп’янському напрямку, де окупанти намагаються перехопити ініціативу, армія росії збирає потужне угруповання.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Противник там скупчує доволі потужне угруповування з Повітряно-десантних підрозділів, піхотних підрозділів. Також це як такі головні ударні підрозділи, а також як підсилення — це бойовий армійський резерв, територіальні війська, деякі ПВК невеликі типу "Ветерани" або штурмові роти "Шторм-Z", набрані з криміналу", — кажуть у ЗСУ.

За словами Череватого, зараз росіяни на цьому напрямку кидають у бій регулярні війська та найманців, а також масово обстрілюють наші позиції артилерією. Тільки за останню добу ворог завдав 665 ударів.

При цьому, зазначають у ЗСУ, ситуація наразі контрольована, а наші воїни успішно відбивають усі ворожі атаки.

Нагадаємо, що на сході України у Сил оборони скоро може бути нова перемога. Окупанти можуть залишити Бахмут через постійні артилерійські удари.