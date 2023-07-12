Окупанти скоро можуть покинути Бахмут: у ЗСУ знайшли спосіб вибити ворога
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Сили оборони проводять героїчну роботу в умовах паритету з особового складу та техніки з ворогом
Українська армія продовжує володіти ініціативою на Бахмутському напрямі, просуваючись уперед у "досить помірному темпі".
Про це в ефірі телемарафону розповів заступник командувача Східного угрупування військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.
За словами військового, у свою чергу противник відчайдушно чинить опір і намагається зупинити просування.
"Сили оборони проводять героїчну роботу в умовах паритету з особового складу та техніки з ворогом. Іноді за кількістю снарядів ми програємо. Тому тільки наша навченість, мотивованість та кмітливість допомагають постійно рухатися вперед у досить помірному темпі, але з великим збереженням особового складу, що є найбільш цінним для нас", – сказав він Череватий.
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Військовий не виключає, що окупанти можуть залишити Бахмут найближчим часом через постійні артилерійські удари з боку ЗСУ.
"Такий сценарій цілком імовірний. Зараз робиться дуже багато бойової роботи, щоб він став ще більш вірогідним", - сказав він.
На завершення Череватий зазначив, що водночас ворог намагається перехопити ініціативу на Лимано-Куп’янському напрямі, де постійно атакує наші підрозділи.
Раніше "Телеграф" писав про те, що російські війська опинилися у пастці у Бахмуті.