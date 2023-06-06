Рахунок на десятки тисяч: Зеленський озвучив втрати "вагнерівців" у Бахмуті

ЗСУ на Бахмутському напрямку отримували та отримують максимальну кількість західного озброєння та боєприпасів

ЗСУ продовжують атакувати позиції росіян на Бахмутському напрямі. За десять місяців боїв найманці євгенія пригожина з ПВК "Вагнера" зазнали втрат у розмірі понад 80 тисяч осіб.

Про це розповів Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами 6 червня, передає кореспондент "Телеграфа".

За словами президента, у Бахмуті ЗСУ ліквідували 21 тисячу "вагнерівців", ще 60 тисяч найманців поранено, разом втрати склали 81 тисячу "вагнерівців".

"Чи серйозний там захист? Чи потужні там люди, командири? Я думаю, так. Тим більше ми розуміємо, скільки втрат у нас було, на жаль, вони у нас були, але їх просто неможливо порівняти", — зазначив Володимир Зеленський.

Також він додав, що підрозділи Сил оборони на цьому напрямі отримали сучасне та потужне озброєння. За словами глави держави, у Бахмуті був найсильніший захист, який тільки можна було спланувати.

"Всі розуміли, що Бахмут триматимуть… Ви розумієте, що питання про сотні тисяч людей? На цьому напрямі була задіяна величезна кількість військових. Якби там не було нічого, це можливо (оборона Бахмута — Ред.)? Для мене військові в Бахмуті — це супер люди, я там був, я бачив багатьох і поранених у тому числі", — резюмував Володимир Зеленський.

За словами президента, на Бахмутський напрямок направляли максимальну кількість західної військової допомоги, серед якої: ракети Storm Shadow, артилерія 155 калібру, реактивні снаряди Excalibur, САУ CAESAR, ЗРК HIMARS та інше. Це озброєння Зеленський назвав "парканом", завдяки якому окупанти не змогли повністю взяти Бахмут і вийти на інші міста.

Також він додав, що неможливо зміцнити місто та будинки в ньому, коли щодня по Бахмуту "прилітає" близько 50 тисяч снарядів 152-го або 155-го калібрів. З такого міста чи будівлі потрібно виводити людей, а зміцнювати його марно. Водночас Зеленський наголосив, що входи до Бахмуту зміцнені.

"Бахмут не готували до повномасштабної війни, але там зустрілися такі сили. І було зрозуміло, що Бахмут візьме на себе функцію магніту. У цьому вся історія. І той, хто каже вам, що можна зміцнити 5-поверхову будівлю проти С-300 або артилерії, то мені здається, це не зовсім справедливо", — наголосив президент.

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