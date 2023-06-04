Рахунок йде на десятки тисяч: Данилов розповів про втрати росіян у Бахмуті

У РНБО назвали втрати України та росії під час боїв за Бахмут

Під час довгих та кровопролитних боїв за Бахмут росіяни втратили понад 20 тисяч людей, тоді як втрати України в рази нижчі.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов у інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

За його словами, 1 вересня 2022 року росіяни почали залучати ув’язнених до виконання бойових завдань у Бахмуті в лавах ПВК "Вагнера" і з того часу вони втратили там 22 816 осіб.

При цьому Данилов зазначив, що втрати України були в 7,5 раза меншими, тобто трохи більше ніж 3 тисяч осіб.

"Ми не маємо права здавати наші міста. Без опору вони б перемогли", — зазначив він, відповідаючи на запитання, чому Україна так відчайдушно тримає оборону міста-фортеці.

Нагадаємо, зараз темпи бойових дій біля Бахмута сповільнилися, оскільки окупанти проводять ротацію підрозділів і змінюють найманців ПВК "Вагнера" на російську регулярну армію.

Як повідомлялося раніше, напередодні кореспондент "Телеграфа" побував біля Бахмута і показав, як там зараз воюють українські військовослужбовці та поцікавився, що вони думають про те, що відбувається біля міста.