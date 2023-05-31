"Ми вже наваляли їм по повній": кореспондент "Телеграфа" відвідав Бахмут і поспілкувався з бійцями ЗСУ (відео)

Воїни ЗСУ не сумніваються в тому, що виженуть ворога з Бахмута

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов продовжує відвідувати бійців на передовій. Нещодавно він провів кілька днів на позиціях лише за кілька кілометрів від ворога з бійцями 108-го окремого гірничо-штурмового батальйону. Цього разу він відвідав бійців ЗСУ, які борються за Бахмут.

На ексклюзивних кадрах не видно самого міста, але чутно гучні звуки боїв, які не припиняються в Бахмуті вже дев’ять місяців. На тлі втечі росіян та заяв пригожина про те, що ПВК "Вагнер" залишають місто, бойовий дух українських воїнів лише міцнішає.

Командир підрозділу ТрО Ігор Шепетін висловив повну впевненість у тому, що ЗСУ не здадуть Бахмут і окупантам доведеться не солодко.

"Я впевнений, що ми дотиснемо цю ситуацію. Ми вже наваляли їм по повній", — сказав командир.

Ян Доброносов запитав у нього, хто, на його думку, гірше — путін або пригожин. На що український воїн відповів, що пригожин – це простий офіціант і оцінювати його дії військовий не може, бо він не є офіцером.

"А як глава держави (володимир путін — Ред.) може так поводитися? Ну ладно пригожин, він офіціант, зрозуміло. Як можна оцінювати людину? Я можу оцінювати вчинки справжніх офіцерів, а де вчинки справжніх офіцерів російської армії на території України?", — висловив свою думку Ігор Шепетін.

Журналіст додав, що російські окупанти славляться своєю жорстокістю і розправляються не лише зі своїми суперниками у лавах ЗСУ, а й із цивільними жінками та дітьми. Командир підрозділу ТрО додав, що така поведінка не про честь, доблесть та гідність. Він додав, що українців не потрібно звільняти — ми вільні люди, були ними і залишимося.

"Не приходьте до нас. Ви тут і залишитеся в сирій землі. Ваші дружини та діти вас більше ніколи не побачать. Подумайте про свої родини, дітей. Подивіться їм у вічі. Вони виростуть і запитають вас, що ви тут робили, на чужій території. І це буде величезна проблема для вас", — звернувся до окупантів Ігор Шепетін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки громадянських продовжують залишатися у Бахмуті. Через регулярні обстріли місто перетворилося на руїни.