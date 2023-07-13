У росії істерять через відставку генерала "за правду" і погрожують новим "походом на москву"

Можливо, у росії з’явився новий кандидат на роль "ватажка повстання"

У росії усунули з посади командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу генерал-майора івана попова з позивним "Спартак". Це вже породило хвилю обурення та натяки на "новий похід на москву".

Причина відставки нібито в тому, що попов (який воював на Запорізькому напрямку) розповів про реальний стан справ на фронті, його аудіозвернення опублікував депутат Держдуми та екс-заступник командувача ПВО рф андрій гурульов.

У своєму зверненні попов звертається до своїх підлеглих і розповідає, що він доповів військовому керівництву про головні проблеми у російській армії "з бойової роботи, забезпечення". Він заявив, що ним було порушено питання відсутності контрбатарейної боротьби, станцій артилерійської розвідки та як наслідок загибелі російських солдатів. Все це призвело до його "блискавичної відставки".

"Нашу армію не змогли пробити з фронту ЗСУ, нам удару з тилу завдав старший начальник. Зрадницьки і підло обезголовивши армію у найважчий і напружений момент", — сказав він.

На це вже відреагував "військор" роман сапоньков, він назвав відставку попова "жахливим терактом проти моралі в армії".

"І тут люди з безликими риб’ячими очима знімають бойового генерала, який вимагав ротації для бійців, нормальної контрбатарейки, забезпечення. Генерала, який не публічно дав ці проблеми, а доповів начальству на закритій нараді. Це просто диверсія", — пише він.

Прокоментував інцидент й екс-ватажок російських бойовиків на тимчасово окупованому Донбасі ігор гіркін-стрілков. Він заявив, що відставка "натурального кадрового генерала" провокує нові "заколоти та неконтрольований розпад армії". Від нового "походу на Москву" окупантів, за словами гіркіна, відокремлює "тільки нова велика військову поразка, якої дуже хотілося б уникнути, але Фанерний і Му-Му — вони не вчаться ... Вони провокують".

Голова робочої групи з питань так званої "СВО" Андрій Турчак заявив, що звернення попова було непублічним і звинуватив гурульова в його зливі.

Раніше "Телеграф" розповідав, кого з генералів прибрав президент росії володимир путін після заколоту євгенія пригожина.