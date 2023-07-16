ЗСУ мають обмежені територіальні завоювання: свіжі карти боїв

Російські сили найбільш активні на Куп’янському та Лиманському напрямах

Повномасштабна війна в Україні триває 508-й день. ЗСУ вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і досягли успіхів, а також здійснили обмежені територіальні завоювання на південному фланзі Бахмута. Окупанти тим часом спробували наступати на лінії Донецьк-Авдіївка.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Луганська область

Російські війська вели наступальні операції та здійснили обмежені територіальні завоювання в районі Сватового. За останню добу загарбники просунулися вперед Новоселівським (16 км на північний захід від Сватового) і займають укріплені позиції вздовж залізниці в районі населеного пункту.

За даними російського джерела, ЗСУ вели наступальні операції в районі Кремінної, але не просунулися в цьому районі. Водночас окупанти вели наступальні операції в районі Кремінної та досягли обмежених територіальних успіхів.

Як повідомили в Генштабі, російські війська спробували наступати на схід від Новосадове (17 км на північний захід від Кремінної), на захід від Діброва та на схід від Веселого (30 км на південь від Кремінної), але безуспішно.

Один із російських блогерів стверджував, що окупанти просунулися в районі Торського та в лісах біля Кремінної.

Донецьк

Українські сили досягли обмежених територіальних успіхів на південному фланзі Бахмута. За словами одного з російських блогерів, ЗСУ просунулися в районі Андріївки (10 км на південь від Бахмута) і форсували Сіверський Донець — Донбас.

Інше російське джерело стверджувало, що українські сили просувалися в напрямку Курдюмівки (15 км на південний захід від Бахмута).

Представник української Східної групи військ полковник Сергій Череватий наголосив, що українські сили зберігають ініціативу на бахмутському фронті.

Російські військові безуспішно контратакували під Берхівкою, а українські сили змогли зберегти свої позиції. Водночас вони просунулися на південь від Берхівського водосховища.

За даними Генштабу України, російські війська вели безуспішні наступальні операції у зв. п. Первомайське (11 км на захід від Авдіївки), Мар’їнка (23 км на південний захід від м. Донецьк) та Новомихайлівський (29 км на південний захід від м. Донецьк).

Запорізька, Херсонська та Миколаївська області

Українські сили продовжували контрнаступальні операції вздовж західного кордону Донецька та східної частини Запорізької області та досягли обмежених успіхів.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ здійснили обмежений наступ на північний схід від н. п. Роботине (12 км на південь від Оріхова).

Водночас російські джерела заявляють, що українські сили продовжують діяти на лівобережжі Херсонської області в районі Антонівського мосту і не заявляли про просування росії чи України в цьому районі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські загарбники накопичують потужне угруповання на одному з напрямків.