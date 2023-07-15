ЗСУ перетворили на металобрухт колону російської техніки під Запоріжжям (відео)

На відео видно блискучу роботу американської ракетної системи під управлінням українських воїнів

Українські воїни продовжують просуватися на фронті, знищуючи техніку та живу силу ворога. Так, за допомогою РСЗВ HIMARS бійці Сил оборони України рознесли на тріски цілу колону ворожої техніки.

Відео роботи ЗСУ опублікував український журналіст Денис Казанський. Кадри було знято на Запорізькому напрямку.

"Знищення "Хаймарсами" колони російської техніки у Запоріжжі. Думав, що вони вже перестали такими колонами пересуватися після всіх історій 2022 року. Але ні. Нездатні до навчання", – написав Казанський.

На кадрах з повітря видно, що росіяни рухалися великою колоною однією із захоплених доріг у Запорізькій області. За допомогою розвідувального дрону українські воїни зафіксували переміщення окупантів та вдарили по них із РСЗВ HIMARS. Український безпілотник зняв момент влучення та займання техніки. Від ворожої "броні" залишилася купа металобрухту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ знищили на фронті рідкісну машину окупантів — С-400 "Тріумф". Техніка стояла у глибокому тилу росіян.