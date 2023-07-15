ВСУ превратили в металлолом колонну российской техники под Запорожьем (видео)

На видео видна блестящая работа американской ракетной системы под управлением украинских воинов

Украинские воины продолжают продвигаться на фронте, уничтожая технику и живую силу врага. Так, при помощи РСЗО HIMARS бойцы Сил обороны Украины разнесли в щепки целую колонну вражеской техники.

Видео работы ВСУ опубликовал украинский журналист Денис Казанский. Кадры были сняты на Запорожском направлении.

"Уничтожение "Хаймарсами" колонны российской техники в Запорожье. Думал, что они уже перестали такими колоннами передвигаться после всех историй 2022 года. Но нет. Неспособны к обучению", – написал Казанский.

На кадрах с воздуха видно, что россияне двигались большой колонной по одной из захваченных дорог в Запорожской области. При помощи разведывательного дрона украинские воины зафиксировали перемещение оккупантов и ударили по ним из РСЗО HIMARS. Украинский беспилотник заснял момент попадания и возгорания техники. От вражеской "брони" осталась лишь куча металлолома.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ уничтожили на фронте редкую машину оккупантов - С-400 "Триумф". Техника стояла в глубоком тылу россиян.