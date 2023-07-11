Всего второй, но лучший: ВСУ уничтожили ЗРК оккупантов

Технику нельзя назвать редкой, но уничтожают ее ВСУ пока нечасто

В ходе очередного точного удара ВСУ смогли уничтожить лучший и новейший зенитно-ракетный комплекс вс рф С-400 "Триумф", тем самым доказав его уязвимость.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что это — вторая официально подтвержденная уничтоженная система С-400 и что она стояла глубоко в тылу оккупантов.

Уничтоженная РЛС 92Н6Е

ЗРК С-400 был разработан в 2007 году и предназначен для перехвата воздушных целей на дальности до 400 км, которые он может засекать на расстоянии до 600 километров, и на высотах порядка 30 км. При этом возможно обстреливать до 80 целей одновременно и наводить сразу до 160 ракет.

Впрочем, по данным западных аналитиков, возможности системы значительно завышены. Например, дальность стрельбы по воздушным целям — не заявленные 400 км, а всего около 200, при этом низколетящие самолеты "Триумф" может сбить лишь на дальности до 20 км. Лучше всего система работает против самолетов, а вот ракеты перехватывать у С-400 получается гораздо хуже, чем у американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении Украины.

Наконец, для вывода из строя С-400 достаточно отключить или уничтожить в нём всего одно звено, например, пункт управления или РЛС. Как утверждает Александр Коваленко, в ходе удара были уничтожены пусковая установка 5П85СМ2-01 и РЛС 92Н6Е.

Уничтоженная пусковая установка 5П85СМ2-01

Малая эффективность С-400 именно как ПВО подтверждается систематическими ударами данной системы по городам Украины, в том числе Киеву, чему способствует высокая скорость ракет. Но вместе с тем точность данной системы при наземном использовании весьма слабая, что грозит попаданием в жилые дома.