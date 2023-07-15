ВСУ имеют успех на нескольких участках фронта, враг сопротивляется: свежие карты боев

Российская армия наиболее активна на пяти направлениях на Донбассе

Идет 507-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 14 июля украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и добились успехов.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Россияне концентрируют основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло около 20 боевых столкновений.

Луганская и Харьковская области

Российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты без успеха наступали к востоку от Невского и Тернов, около Новосадового и к западу от Дибровы.

Луганская и Харьковская области

Донецкая область

Украинские войска 14 июля продвинулись в районе Бахмута. Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины достигли частичного успеха на направлении Белая Гора-Андреевка.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый проинформировал, что украинские войска продвигаются около Бахмута и сохраняют инициативу вокруг города. Украинские силы стремятся максимально увеличить потери россиян при сохранении боеспособности украинских сил.

Бахмутское направление

Обе стороны совершили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Российские источники утверждали 13 июля, что украинские силы удерживают ранее оккупированный рф район "Зверинец" юго-восточнее Марьинки (на юго-западной окраине города Донецк).

Представитель Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень сообщил, что россияне продолжают сосредоточивать наступательные действия на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Донецкая область

Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступления вблизи Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

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"Южная ось"

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции вдоль западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и добились определенных успехов. Спикер ВСУ майор Валерий Шершень сообщил, что украинские войска отразили контратаку россиян вблизи Ровнополя.

Запорожская область

Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области. Заместитель начальника Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович отметил, что защитники Украины ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении и продвинулись более чем на 1700 метров.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы продвинулись в направлении Роботино (10 км к югу от Орехова) и находятся в пределах одного километра от населенного пункта.

Херсонская и Николаевская области

14 июля русские войска продолжали регулярные обстрелы и разведку в Херсонской области. В Херсонской ОГА сообщили, что за минувшие сутки российские войска 76 раз обстреляли западный (правый) берег Херсонской области.

Представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские воины уничтожили четыре российские системы радиоэлектронной борьбы и три диверсионно-разведывательных группы на восточном (левом) берегу Херсонской области. Россияне же продолжают попытки восстановить ранее затопленные позиции.

Как ранее сообщал "Телеграф", глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг заявил, что контрнаступление ВСУ, которое идет тяжелее, чем предполагалось, близко к "большому успеху".