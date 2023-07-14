Обломки и руины: как выглядит гостиница, где уничтожили российского генерала Цокова (фото)

В гостинице базировался запасной командный пункт 58-й общевойсковой армии рф, пишут в сети

Появились фото разрушенной гостиницы "Дюна" в Бердянске, при ударе по которой 11 июля был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

Один из снимков опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Бердянск. Так выглядит уже бывшая гостиница "Дюна", где был ликвидирован российский генерал Цоков. Судя по пейзажу, апокалипсис был неплохой", – написал он.

Еще несколько снимков опубликовали другие Телеграм-каналы.

По фотографиям видно, что здание понесло серьезные разрушения. Вокруг гостиницы разбросаны обломки и элементы мебели.

Так гостиница выглядела до прилета

Ранее в сети писали, что в гостинице "Дюна" базировался запасной командный пункт 58-й общевойсковой армии рф. По данным Телеграм-каналов там погибло много оккупантов, однако официально цифры пока не назывались.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Бердянск регулярно посещает "бавовна", после чего появляется информация о больших неприятностях у оккупантов. Так, в конце июня там успешно поразили вражеский склад ГСМ и штаб, которые располагались на окраине города.