Уламки та руїни: як виглядає готель, де знищили російського генерала Цокова (фото)

У готелі базувався запасний командний пункт 58-ї загальновійськової армії росії, пишуть у мережі

З’явилися фото зруйнованого готелю "Дюна" в Бердянську, при ударі по якому 11 липня було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Одну зі знімків опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Бердянськ. Так виглядає вже колишній готель "Дюна", де було ліквідовано російського генерала Цокова. Судячи з пейзажу, апокаліпсис був непоганий", — написав він.

Ще кілька знімків опублікували інші телеграм-канали.

На фотографіях видно, що будівля зазнала серйозних руйнувань. Навколо готелю розкидані уламки та елементи меблів.

Так готель виглядав до прильоту

Раніше в мережі писали, що в готелі "Дюна" базувався запасний командний пункт 58-ї загальновійськової армії росії. За даними Телеграм-каналів, там загинуло багато окупантів, проте офіційно цифри поки не називалися.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Бердянськ регулярно відвідує "бавовна", після чого з’являється інформація про великі неприємності в окупантів. Так, наприкінці червня там успішно вразили ворожий склад ПММ та штаб, які розташовувалися на околиці міста.