Уламки та руїни: як виглядає готель, де знищили російського генерала Цокова (фото)
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У готелі базувався запасний командний пункт 58-ї загальновійськової армії росії, пишуть у мережі
З’явилися фото зруйнованого готелю "Дюна" в Бердянську, при ударі по якому 11 липня було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.
Одну зі знімків опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Бердянськ. Так виглядає вже колишній готель "Дюна", де було ліквідовано російського генерала Цокова. Судячи з пейзажу, апокаліпсис був непоганий", — написав він.
Ще кілька знімків опублікували інші телеграм-канали.
На фотографіях видно, що будівля зазнала серйозних руйнувань. Навколо готелю розкидані уламки та елементи меблів.
Раніше в мережі писали, що в готелі "Дюна" базувався запасний командний пункт 58-ї загальновійськової армії росії. За даними Телеграм-каналів, там загинуло багато окупантів, проте офіційно цифри поки не називалися.
Раніше "Телеграф" писав про те, що Бердянськ регулярно відвідує "бавовна", після чого з’являється інформація про великі неприємності в окупантів. Так, наприкінці червня там успішно вразили ворожий склад ПММ та штаб, які розташовувалися на околиці міста.