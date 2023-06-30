Російський штаб і не тільки: в ЗСУ розповіли, що розбомбили у Бердянську (відео)

Місцеві жителі нарахували щонайменше 11 потужних "прильотів"

Стало відомо, що було причиною потужної ранкової атаки ЗСУ у Бердянську. Наші військові кажуть, що уразили важливу мету окупантів.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані Центру стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

Нагадаємо, що 30 червня місто Бердянськ здригнулося від серії потужних вибухів. Усього місцеві жителі нарахували щонайменше 11 потужних "прильотів" У небі були видні сліди ракет, а після цього з'явився дим від пожежі і було чути детонацію на невідомому об’єкті.

Як виявилося, причиною вибухів став ворожий склад ПММ та штаб, який успішно уразили ЗСУ. Обидва об’єкти розташовувалися в передмісті Бердянська.

Варто зазначити, що про успішність атаки української армії можуть говорити і повідомлення від місцевих жителів, які стверджують, що після прильотів на місце інциденту поспішили швидкі.

Нагадаємо, що ЗСУ зараз активно ведуть контрнаступ і вже мають успіхи відразу на кількох напрямках. При цьому, як зазначають у США, головний удар української армії ще попереду, оскільки командування ще не вводило основні сили в бій.