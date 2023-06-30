Черговий привіт окупантам: у Бердянську пролунала серія потужних вибухів (фото, відео)

У передмісті Бердянська та в самому місті сьогодні було галасливо

Окупований Бердянськ, у передмісті якого нещодавно палала база росіян, вранці 30 червня зазнав масованого удару. Місцеві жителі нарахували щонайменше 10 вибухів у місті.

Як пишуть місцеві Телеграм-канали, перші вибухи було чути в районі 8:00 ранку.

"Дуже шумно у місті! Бердянці чули як ракети, так і роботу ППО", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, прильоти були у районі місцевого аеропорту, де базуються російські окупанти.

На опублікованих кадрах з місця подій видно, що над одним із районів міста у небо здіймаються клуби диму.

Також є інформація, що ППО окупантів спрацювало у селі Осипенко під Бердянськом. Там чули звуки детонації. Про звуки вибухів також повідомляють мешканці Нововасилівки Бердянського району.

Водночас окупанти поки що офіційно про прильоти не повідомляють.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно окупаційна влада Запорізької області вбила в Бердянську двох підлітків 2006 року народження, яких раніше звинувачували в диверсії на залізниці.