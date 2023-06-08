Потужний вибух у Бердянську, у мережі пишуть про підрив авто чергового гауляйтера: фото

Над містом піднімається чорний дим після вибуху

У тимчасово окупованому місті Бердянськ, де 2 червня стався сильний "бавовна" в районі порту, знову пролунав вибух. З повідомлень у соціальних мережах випливає, що, за попередньою інформацією, підірвали автомобіль одного з колаборантів.

Про це сьогодні, 8 червня, повідомили у Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами".

"Авто палає прямо на дорозі, що веде до будівлі, яка раніше належала прикордонному загону. Цю будівлю використовували окупанти", — йдеться в повідомленні.

Також фотографії, зроблені неподалік місця події, були опубліковані в одному з місцевих Telegram-каналів. На кадрах видно, як чорний та густий дим піднімається у небо.

Водночас у ще одному пабліку показали, як виглядає той автомобіль, що горів прямо посеред дороги.

Детальної інформації, як і підтвердження про підрив колаборанта, наразі немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 червня у Бердянську пролунали вибухи в районі бази відпочинку, що знаходилася біля узбережжя Азовського моря. Там було розміщено особовий склад окупаційних військ.