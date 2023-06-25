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Вся країна відповіла – "Героям слава!": українці відреагували на героїчну історію підлітків із Бердянська

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
Тигран Оганесян та Микита Хаганов віддали своє життя за Україну Новина оновлена 25 червня 2023, 15:46
Тигран Оганесян та Микита Хаганов віддали своє життя за Україну

Герої не вмирають

Історія героїв-підлітків Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова, які ціною свого життя чинили опір окупантам у Бердянську, не пройшла повз українців. Наші громадяни гідно оцінили вчинок молодих людей та навіки вписали їхні імена в історію України.

"Телеграф" розповідає про гордість українців за своїх співгромадян.

Нагадаємо, що 24 червня стало відомо про трагедію – окупанти вбили двох українських підлітків 2006 року народження. Але українці не далися просто так. Вони гідно винесли викрадення та тортури, а з собою на той світ забрали двох загарбників. Перед смертю хлопці не злякалися, а зі зброєю в руках сказали "Слава Україні". Сьогодні, 25 червня, вся країна відповіла нашим хлопцям "Героям Слава".

Відповіли героям не лише відомі особи та інфлюєнсери, а й прості громадяни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти розстріляли українського полоненого за слова "Слава Україні".

Також ми повідомляли про те, що в Херсоні виявлено "дитячу камеру" в тортурі, яку створили росіяни, щоб знущатися з українців.

Теги:
#Україна #Бердянськ #Герої #Реакція мережі