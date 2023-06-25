Вся страна ответила - "Героям слава!": украинцы отреагировали на героическую историю подростков из Бердянска

Герои не умирают

История героев-подростков Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова, которые ценой своей жизни оказывали сопротивление оккупантам в Бердянске, не прошла мимо украинцев. Наши граждане по достоинству оценили поступок молодых людей и навеки вписали их имена в историю Украины.

"Телеграф" рассказывает о гордости украинцев за своих сограждан.

Напомним, что 24 июня стало известно о трагедии — оккупанты убили двух украинских подростков 2006 года рождения. Но украинцы не дались просто так. Они достойно вынесли похищение и пытки, а с собой на тот свет забрали двух захватчиков. Перед лицом смерти парни не испугались, а с оружием в руках сказали "Слава Украине". Сегодня, 25 июня, вся страна ответила нашим парням "Героям Слава".

Ответили героям не только известные личности и инфлюенсеры, но и простые граждане.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты расстреляли украинского пленного за слова "Слава Украине".

Также мы сообщали о том, что в Херсоне обнаружена "детская камера" в пыточной, которую создали россияне, чтобы издеваться над украинцами.