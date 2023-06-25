Держали в застенках и "шили" дело: оккупанты убили двух украинских подростков-героев

Перед смертью ребята успели ликвидировать одного оккупанта и одного коллаборанта

Оккупационные власти Запорожской области заявили, что убили в Бердянске двух подростков 2006 года рождения, которых ранее обвиняли в диверсии на железной дороге.

Об этом рассказывает израильский офицер-блогер Игаль Левин со ссылкой на публикацию гауляйтера Владимира Рогова.

По словам Левина, подростков некоторое время держали в застенках, а затем выпустили под наблюдение и продолжали "шить" им дело.

Известно, что одного из них звали Тигран Оганесян. Тиграну было всего 16 лет, его в прошлом году задерживали за проукраинскую позицию. В частности, в сентябре 2022 года рашисты похитили Тиграна и его друга Никиту Ханганова и обвинили их в терроризме. По данным "Медийной инициативы по правам человека", подростков допрашивали, избивали и пытали электрическим током. Также в организации обещают установить все обстоятельства расправы россиян над патриотами.

В местных Telegram-каналах распространяется видео, на котором изображен Тигран. Он держит в руках автомат и говорит: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украина ". На видео также слышен голос и второго парня, отвечающего: "Героям слава".

Под видеосообщением отмечают, что перед смертью ребята успели застрелить оккупанта и зарезать местного полицейского.

Напомним, что во временно оккупированном Бердянске идет мощное сопротивление местных жителей рашистам. Так, в ночь на четверг, 22 июня "хлопок" посетила лагерь окупантов на базе отдыха "Роза" в селе Азовское Бердянского района.