Тримали в катівнях і "шили" справу: окупанти вбили двох українських підлітків-героїв

Перед смертю хлопці встигли ліквідувати одного окупанта і одного колаборанта

Окупаційна влада Запорізької області заявила, що вбила в Бердянську двох підлітків 2006 року народження, яких раніше звинувачували в диверсії на залізниці.

Про це розповідає ізраїльський офіцер-блогер Ігаль Левін з посиланням на публікацію гауляйтера Володимира Рогова.

За словами Левіна, підлітків деякий час тримали в катівнях, а потім випустили під нагляд і продовжували "шити" їм справу.

Відомо, що одного з них звали Тигран Оганесян. Тиграну було всього лише 16 років, його в минулому році затримували за проукраїнську позицію. Зокрема, у вересні 2022 року рашисти викрали Тиграна та його друга Микиту Ханганова і звинували їх у тероризмі. За даними "Медійної ініціативи за права людини", їх допитували, били та катували електричним струмом. Також в організації обіцяють встановити всі обставини розправи росіян над патріотами.

В місцевих Telegram-каналах шириться відео, на якому зображено Тиграна. Він тримає в руках автомат і каже: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні". На відео також чутно голос і другого хлопця, який відповідає: "Героям слава".

Під відеоповідомленням зазначають, що перед смертю хлопці встигли застрелити окупанта та зарізати місцевого поліцейського.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Бердянську триває потужний спротив місцевих жителів рашистам. Так, у ніч на четвер, 22 червня "бавовна" завітала у табір окупантів на базі відпочинку "Троянда" у селі Азовське Бердянського району.