Мінус іще один генерал? В мережі пишуть про загибель чергового російського офіцера

Окупанта могли ліквідувати поблизу Бердянська

У вівторок, 11 липня, в мережі з'явилася інформація про можливе знищення чергового російського офіцера — генерал-лейтенанта (за деякими джерелами, генерал-майора) Олега Цокова. Минулої осені він був поранений на російсько-українській війна, але того разу зміг вижити. Цікаво, що це вже друга смерть високопоставленого російського військового за останні дні — перед тим невідомі застрелили екскапітана підводного човна "Краснодар".

Про ймовірну ліквідацію загарбника повідомив у власному Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Зазначимо, що дані непідтверджені і потребують офіційного підтвердження.

Як пише Андрющенко, ліквідація Цокова могла відбутися неподалік Бердянська. За попередньою інформацією, в ніч на 11 липня на території Приазовкурорту могла "розквітнути бавовна", зачепивши готель "Дюна". В ньому, за наявною інформацією, знаходилося військове керівництво місцевих окупантів, зокрема і Олег Цоков. Мирні жителі підтверджують нічний приліт, однак самі росіяни поки що такі дані замовчують.

Коротка довідка

Зазначимо, що Цокову виповнився 51 рік — він народився 23 вересня 1971 року. Свого часу командував 810-ю окремою бригадою морської піхоти. Був учасником другої чеченської війни. Встиг змінити чимало посад за свою довгу службу, що не дивно — в дитинстві, перш ніж отримати атестат про середню освіту, 11 разів переводився зі школи до школи. Із серпня 2022 року був командиром 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної дивізії ордена Суворова (базується в Смоленську).

Олег Цоков

Про його поранення Генштаб ЗСУ повідомляв восени 2022 року. Окупантам вдалося вчасно евакуювати Цокова з місця бойового зіткнення, що допомогло врятувати йому життя. Утім, судячи з усього, ненадовго.

Додамо, що із 2022 року Олег Цоков знаходився під українськими, британськими та новозеландськими санкціями. Вже у 2023-му поповнив санкційний список Швейцарії, а згодом і всіх країн Євросоюзу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українській розвідці поділилися раніше невідомими подробицями розстрілу уже згадуваного колишнього капітана підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького. Допис ГУР може натякати на те, що руку до ліквідації російського офіцера все ж доклали українські спецслужби.