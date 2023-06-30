Российский штаб и не только: в ВСУ рассказали, что разбомбили в Бердянске (видео)

Местные жители насчитали по меньшей мере 11 мощных "прилетов"

Стало известно, что было причиной мощной утренней атаки ВСУ в Бердянске. Наши военные говорят, что поразили важные цели оккупантов.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Напомним, что 30 июня город Бердянск сотрясался от серии мощных взрывов. Всего местные жители насчитали по меньшей мере 11 мощных "прилетов" В небе были видны следы ракет, а после этого появился дым от пожара и была слышна детонация на неизвестном объекте.

Как оказалось, причиной взрывов стал вражеский склад ГСМ и штаб, который успешно поразили ВСУ. Оба объекта располагались в пригороде Бердянска.

Стоит отметить, что об успешности атаки украинской армии могут говорить и сообщения от местных жителей, которые утверждают, что после "прилетов" на место инцидента поспешили "скорые".

Напомним, что ВСУ сейчас активно ведут контрнаступление и уже имеют успехи сразу на нескольких направлениях. При этом, как отмечают в США, главный удар украинской армии еще только впереди, поскольку командование еще не вводило основные силы в бой.