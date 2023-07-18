Чому контрнаступ йде не так швидко, як хотілось би? Сирський та Маляр пояснили ситуацію

Утримувана ворогом території переповнена мінами та оборонними загородженнями

Наразі контрнаступ Збройних сил України йде не такими темпами, як хотілося б і на це є ціла низка причин. У поточних реаліях швидкий успіх практично неможливий.

Про це сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв’ю BBC.

За його словами, на півдні та на сході України утримувана ворогом території переповнена мінами та оборонними загородженнями. Російські окупанти мають багато опорних пунктів.

"Тому наше просування справді йде не так швидко, як хотілося б", – наголосив Сирський.

Генерал додав, що Україна має одну явну перевагу над противником — "єдність нашого військового керівництва і довіра наших солдатів один одному".

Він також висловився щодо Бахмута, зазначивши, що повернення цього міста є для нього справою мережі.

"Ми втратили багатьох наших братів, наших військовослужбовців, коли боронили Бахмут… тому ми просто зобов’язані повернути його", – пояснив Сирський.

Плюс до всього, українці з нетерпінням чекають навіть на маленькі перемоги. Звільнення Бахмута матиме як психологічне значення, так і відкриє шлях углиб окупованої частини Донбасу.

Водночас заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла, що контрнаступ ЗСУ сповільнюється через мінування. Технічні моменти поки що не дозволяють провести розмінування на півдні.

"рф готувалася до такої війни 30 років, ресурсів у них багато, вони можуть собі це дозволити. Треба розуміти, що наші війська прориваються через заміновані ділянки та потужний опір противника, це сповільнює", — зазначила Маляр.

За її словами, українські військові наразі зменшують оборонний потенціал окупантів.

"Україна не буде більше людей, ніж росії, розмінувати швидше неможливо, є технічні особливості та правила", - додала заступник міністра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ розповіли про напрям, який зараз є найгарячішим на фронті. Там російські окупанти намагаються наступати, попри успіхи та просування українських воїнів.