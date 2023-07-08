Перебуваємо на початку середини: у Пентагоні оцінили хід українського контрнаступу

Висновки про успішність контрнаступу можна буде зробити пізніше

Контрнаступ України зараз перебуває на початку середини. Висновки про його успішність робити рано, але вже зараз ясно, що визволення України від російських окупантів буде важким.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політики Колін Каль.

"Отже, все буде важко. У цій війні все складно. Іноді все відбувається швидше, ніж ви думаєте. Як у Харкові минулої осені, іноді – як у Херсоні минулої осені", – сказав він.

Колін Каль додав, що минулої зими обидві сторони не стояли на місці: українці за допомогою союзників та партнерів "збирали сталь для контрнаступу", а росіяни окопувалися, створювали мінні поля, протитанкові перешкоди та бар’єрні лінії траншів.

Представник Пентагону наголосив, що висновки про успішність контрнаступу потрібно робити в його кінці, а не посередині. Зараз же, за його словами, ми перебуваємо лише на початку середини.

Як повідомляв "Телеграф", начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов заявив, що Україна має менше 10 місяців часу, щоб досягти успіху в контрнаступі.