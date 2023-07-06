"Така реальність": Зеленський зробив заяву щодо контрнаступу ЗСУ

Потреби ЗСУ в сучасній зброї меншими не стали

Президент України Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, українські воїни перехопили ініціативу на фронті, але просуваються повільно, хотілося б, щоб це відбувалося швидше.

Про це український президент сказав в інтерв’ю ABC News. Він наголосив, що союзники також бажали б бачити швидший поступ українських воїнів.

"Ми всі хотіли б, щоб контрнаступ був проведений за більш короткий період часу, але така реальність. Ми йдемо вперед. Ми не стоїмо на одному місці", – сказав глава держави.

Також він прокоментував передачу Україні винищувачів F-16. Президент зазначив, що наявність західних літаків або будь-якого іншого сучасного озброєння дозволить ЗСУ "рухатися швидше та врятувати більше життів". Водночас Володимир Зеленський подякував союзникам за те озброєння, яке вони вже передали Україні.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що зараз поки що рано публічно заявляти про серйозні успіхи ЗСУ на полі бою. Але, незважаючи на тяжкий прогрес та суттєві втрати, ключова операція щодо "забезпечення світу" проходить так, як і замислювалося. Військове керівництво України впевнене, що надалі успіхи тільки зростатимуть.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як вплине контрнаступ на членство України в НАТО. За словами Сергія Рахманіна, теоретично це могло б створити певний фон.