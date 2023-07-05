"Теоретично — так, але...": чи вплинуть результати контрнаступу на рішення саміту НАТО

Ефективні наступальні дії могли б створити певний фон для вирішення питань

Результати українського контрнаступу не матимуть суттєвого впливу на майбутній саміт НАТО. Десяток населених пунктів звільнених ЗСУ – це не привід змінювати рішення для західних лідерів.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив народний депутат від фракції "Голос", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Я не думаю, що це суттєво вплине. Якби сталося так, що за цей проміжок часу, який залишився до саміту, відбулися дуже ефективні наступальні дії, це теоретично могло би створити певне тло, яке б спростило розв'язання певних питань. Але для лідерів країн (котрі не воюють й не прагнуть воювати в осяжній перспективі) десяток населених пунктів, звільнених ЗСУ, – це не привід змінювати рішення, яке напрацьовується без прив’язки до поточної ситуації. щоб суттєво щось змінити", – каже експерт.

Більше про майбутній саміт НАТО, гарантії безпеки для України та ядерну зброю ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Сергія Рахманіна "Телеграфу" під назвою "путін — агресивний неадекват і стовідсоткових важелів впливу на нього нема": інтерв’ю з Сергієм Рахманіним, ч.II".

Раніше ми писали про те, що важливо зрозуміти Україні про майбутній саміт НАТО.