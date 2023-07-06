Покажіть, як треба: Тарас Чмут відповів тим, для кого темпи контрнаступу "надто повільні"

Волонтер нагадав, що Україна веде наступ та звільняє свої території, а не втрачає їх

Ті люди, які вважають, що Україна "недостатньо швидко" веде контрнаступ, можуть на своєму прикладі показати, як треба воювати.

Як розповів в інтерв’ю НВ український волонтер та голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, українські війська поступово повертають свої території, а тому говорити про якісь "панічні настрої" через "повільний" контрнаступ не варто.

"Панічні настрої, це якби ми тримали глуху оборону десь у Львівській області. Ось тоді можна було б говорити про панічні настрої, проте ми говоримо про наступ ЗСУ та повернення своїх територій", — сказав він.

Чмут наголосив, що українські військові звільняють територію, а не втрачають її.

"Те, що комусь не подобається темп... ну, запрошуємо всіх показати як треба", — зазначив він.

За його словами, це стосується не лише окремих людей, а й країн, військових частин чи інших сил. Волонтер додав, що якщо хтось покаже кращі результати на полі бою, то Україна визнає, що хтось уміє воювати краще.

"Але поки що таких немає. Говорити можуть усі, але нехай хтось покаже на ділі", — додав Чмут.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський раніше відповів на заяви про те, що контрнаступ ВСУ рухається "повільно".