В Україні вже вкотре оголосили масштабну повітряну тривогу: де чутно вибухи

Ймовірно, ворог здійснив запуск з моря

До сьомої ранку жителі більшості регіонів України вже встигли втретє за 19 липня почути звуки повітряної тривоги. Небезпека є для більшості областей, зокрема північних, центральних та південних. Також повідомляється про звуки вибухів у Кропивницькому.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на мапу повітряних тривог та "Суспільне".

Відомо, що повітряна тривога почала "розповзатися" по Україні близько сьомої ранку.

Згідно з даними Повітряних Сил ЗСУ, російські окупанти знову випустили на голови мирним жителям крилаті ракети типу "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Загроза влучання була актуальною, зокрема, для Вінницької, Черкаської та Київської областей. Згодом стало відомо, що ракети змінили свою траєкторію, після чого у Кропивницькому і чули вибухи.

Нагадаємо, що повітряну тривогу через пуски з моря початково цієї ночі оголошували близько першої години. Так, численні потужні вибухи лунали в Одесі, котрій серйозно дісталося як від ракет різного типу, так і від іранських "шахедів". Дані щодо пошкоджень ще уточнюються.