Окупанти активізувалися під Куп'янськом, у чому їхня мета: свіжі карти боїв

Сили оборони просуваються на кількох напрямках

Триває 510-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, українські війська продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту: 17 липня вони велися в районі Бахмута, на південь від Великої Новосілки та в районі Оріхова на заході Запорізької області. Росіяни почали наступ у районі Куп’янська, їм вдалося просунутися.

Про це повідомляється у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу сталося 29 бойових зіткнень.

На думку аналітиків, росіяни активізувалися на Куп’янському напрямку з метою відтягнути українські війська з-під Бахмута, а також заходу Донецької та Запорізької областей, де Сили оборони ведуть контрнаступальні операції.

"Однак низька якість і склад російських військ, дислокованих на даний час на цьому рубежі, швидше за все, завадять росії досягти більшого, ніж тактично значущі успіхи, або здійснити значний в оперативному відношенні прорив", — зазначили експерти.

Луганська та Харківська області

Російські війська вели активні наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове і станом на 17 липня, ймовірно, досягли незначних тактичних успіхів. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни активізувалися на Куп’янському напрямі з кінця минулого тижня та атакують українські позиції поблизу Масютівки та Новоселовського, щоб відкинути українські сили через річку Оскол.

Луганська та Харківська області

Протягом останнього місяця окупанти стягували штурмові підрозділи "Шторм-Z" у район кордону Харківської та Луганської областей, і вони почали локалізовані наступальні дії в цьому секторі з їх допомогою, намагаючись скористатися тим, що Україна зосередила зусилля на інших ділянках фронту. Однак, на думку аналітиків ISW, "Шторм-Z" малоефективні для здійснення чогось більшого, ніж незначні тактичні прориви, а початок російських наступальних операцій на цьому фронті навряд чи захопить значну територію.

17 липня росіяни продовжували обмежені наземні атаки на південний захід і від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на захід від Діброви та на схід від Веселого. Маляр також зазначила, що російські сили продовжували безуспішні атаки в районі Серебрянського лісу.

Донецька область

Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів у цьому районі 17 липня. Генштаб України повідомив, що окупанти без успіху атакували поблизу Оріхово-Василівки, Григорівки, Івановського, Курдюмівки та Богданівки.

17 липня українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута і, ймовірно, досягли обмежених успіхів. Анна Маляр заявила, що наші воїни просунулися на південному фланзі Бахмута.

Бахмутський напрямок

Російські війська продовжили атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що вони безуспішно атакували українські позиції поблизу Авдіївки та Красногорівки.

Донецька область

"Південна вісь"

17 липня українські війська продовжили наземні атаки та просунулися на кордоні Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, що захисники України досягли околиць Старомайорського.

Запорізька область

Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують успішні контрнаступальні дії на Бердянському напрямі, зокрема на південь від Великої Новосілки у районі Макарівки, Старомайорського та Новодарівки.

Херсонська та Миколаївська області

17 липня російські війська здійснили обмежені контратаки на заході Донецької області.

Як повідомляв "Телеграф, за даними Oryx, російські війська за останні кілька днів битв втратили на фронті вп’ятеро більше техніки, ніж українські захисники. Окупанти втратили 66 одиниць різної техніки, а Україна — лише 13 одиниць.