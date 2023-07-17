Різниця у п’ять разів: у мережі озвучили втрати росіян та ЗСУ за останні пару днів

Росіяни втрачають більше техніки, незважаючи на те, що просто ведуть оборону

Російські солдати за останні кілька днів боїв втратили на фронті вп’ятеро більше техніки, ніж українські захисники. Окупанти втратили 66 одиниць різної техніки, а Україна — лише 13 одиниць.

Про це свідчить дані незалежного нідерландського центру Oryx, який рахує лише публічно задокументовані втрати у техніці. Дані було зібрано за 14–16 липня.

Так, росіяни за цей період втратили 12 танків, а українці лише однин. Аналогічні втрати ЗСУ у БМП та інших броньованих бойових машинах, а окупанти втратили 6 одиниць такої техніки.

Крім того, українці знищили 11 БТР та інших бронемашин окупантів, а ті у свою чергу позбавили ЗСУ 6 одиниць аналогічної техніки. В артилерії у ворога також суттєві втрати порівняно з українською стороною — 13 одиниць техніки проти 3.

Інші втрати склали: вантажівок — 16 російських та 1 українська; БПЛА — 2 російські та 1 українська. Загалом, за даними Oryx, втрати техніки з 24 лютого 2022 року склали:

росія — 11207;

Україна — 3903.

Втрати окупантів у п’ять разів вищі, ніж ЗСУ з огляду на те, що Україна веде контрнаступ, а росіяни просто обороняються на укріплених рубежах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Залужний показав кадри роботи ЗСУ на американській техніці. Артилеристи регулярно "просмажують" ворога на фронті.