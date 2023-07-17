Залужний показав, як українські артилеристи знищують окупантів з американської артилерії (відео)

ЗСУ щодня проводять методичну роботу зі знищення оккупантів

Український "контрнаступ" зараз перебуває на стадії "прожарювання" російських окупантів за допомогою української артилерії. А головком ЗСУ Валерій Залужний показав, як саме це працює.

Генерал виклав відео на своїй офіційній сторінці в Telegram.

На опублікованих ним кадрах можна побачити щоденну складну та небезпечну роботу українських артилеристів.

"Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади ЗС України щодня проводять методичну роботу зі знищення окупантів на передньому краї. За допомогою гаубиці М777 ведуть прицільний вогонь по пріоритетних цілях, підтримуючи нашу піхоту", — коментує відео Залужний.

Самі артилеристи розповідають, що практично щодня з однієї такої артилерійської установки вони можуть робити понад 100 пострілів.

"Дякую кожному, хто наближає Перемогу України!", — пише головком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ГУР МОУ опублікувало епічне відео, на якому чеченські бійці влаштували засідку на росіян.

Також ми розповідали про те, що відео військового Маркуса зібрало мільйони переглядів за добу. На ньому він показує, як відбувається контрнаступ ЗСУ.