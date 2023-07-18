Війна — день 510: окупанти розпочали масштабний наступ на сході, а ЗСУ тиснуть на півдні

Оперативно про головне за добу

Повномасштабне російське вторгнення в Україну продовжується і війська противника розпочали новий масштабний наступ на напрямку Куп’янська, змусивши ЗСУ перейти в оборону. Тим часом українські захисники продовжують методично просуватися на півдні, зокрема на напрямі Бердянська. Не припиняються і російські удари по мирних містах, через що продовжують гинути громадянські.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Британська розвідка повідомляє, що російські війська страждають від нестачі контрбатарейних радарів, без яких окупаційні війська стають легкою здобиччю для української артилерії

Про те, що відбувалося 15 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 507: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти продовжують обстріли

Інформацію за 16 липня дивіться за посиланням: Війна — день 508: ЗСУ продовжують тиснути на ворога, а росіяни підтягують резерви

З даними за 17 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 509: на Кримському мосту стався "бавовна", ЗСУ просуваються на півдні