Росіяни активізувалися на одному з напрямків фронту: свіжі карти боїв

Сварки у військовому командуванні росії послаблюють їх наступальний потенціал

Триває 509-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 16 липня українські сили вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися на 1 км на Бердянському напрямку, а також у районі Бахмута. Росіяни збільшили темпи свого наступу на лінії Куп’янськ – Сватове.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Генштабі України повідомили, що росіяни, як і раніше, зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу там сталося 20 бойових зіткнень.

"Очевидна криза у російському ланцюжку командування та відповідні моральні наслідки, які вона може викликати, ймовірно, знизять можливості росії щодо проведення тактичних наступальних операцій, які мають вирішальне значення для гнучкої російської оборони на півдні України", — зазначили аналітики.

Окупанти продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк і не просунулися вперед. Українські воїни вели контрнаступальні операції в районі західного кордону Донецька та східної частини Запоріжжя та досягли успіхів.

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Луганська та Харківська області

Російські війська вели наступальні операції на рубежі Куп’янськ — Сватове і не просунулися 16 липня. За повідомленням Генштабу України, українські війська відбивали атаки росіян на південь від Новоселовського та Масютівки. Військові військові заявили, що ворог веде активні наступальні дії на Куп’янському напрямку, а українські війська там обороняються. Окупанти збільшили темпи свого наступу на лінії Куп’янськ — Сватове, щоб скувати там існуючі українські сили або відволікти додаткові сили ЗСУ на цю ділянку фронту.

Луганська та Харківська області

Російські війська продовжували наземні атаки в районі Кремінної та станом на 16 липня трохи просунулися. На кадрах з геолокацією видно, що вони досягли незначних успіхів на захід від Берестова. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили атаки російських наземних військ на схід від Веселого.

Донецька область

Українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Бахмута та просунулися 16 липня. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що наші воїни продовжують наступ у районі Бахмута та захищають нові позиції на флангах міста. Росіяни продовжували атакувати там і не просунулися 16 липня. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні наземні атаки в районі Оріхово-Василівки, Григорівки та Івановського. Прес-секретар Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська намагаються збудувати додаткові оборонні укріплення для захисту Бахмута.

Бахмутський напрямок

Російські сили продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк та не просувалися 16 липня. Український Генштаб повідомив, що окупанти провели безуспішні наземні атаки поблизу Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Донецька область

"Південна вісь"

Українські сили вели контрнаступальні операції в районі західного кордону Донецької та східної частини Запорізької областей і станом на 16 липня досягли успіхів. На кадрах із геолокацією, опублікованих 15 липня, видно, що Сили оборони просунулися на північний захід від Старомайорського. Генштаб України повідомив, що українські війська запобігли спробі росіян відновити втрачені позиції у північній частині Старомайорського. Офіційний представник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень повідомив, що ЗСУ просунулися на один кілометр на Бердянському напрямку.

Запорізька область

Як повідомили у Генеральному штабі України, українські війська продовжують проводити контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Херсонська та Миколаївська області

Як раніше повідомляв "Телеграф", спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому ППО не збиває російські цілі подалі від міст.