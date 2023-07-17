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Окупанти вдарили серед білого дня по центру міста на Сумщині: є загиблі, багато поранених (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Наслідки обстрілів Білопілля Новина оновлена 17 липня 2023, 18:45
Наслідки обстрілів Білопілля

На Сумщині дві жінки похилого віку загинули під російськими снарядами

Вдень понеділка, 17 липня, окупанти завдали артилерійських ударів по місту Білопіллі (Сумська область), через що двоє людей загинули і десять отримали поранення.

Як проінформувала пресслужба Сумської ОВА, удару було завдано близько полудня по самому центру міста, коли багато місцевих жителів перебували в парку.

Зазначається, що загинули дві місцеві мешканки – Приходько Людмила Іванівна та Дедушко Ніна Андріївна. Ще десять осіб отримали поранення, серед них є й тяжко поранені.

Обстріл Білопілля
Обстріл Білопілля

Тим часом пресслужба МВС повідомляє, що по місту було завдано чотири артилерійські удари, три з яких припали по центру міста.

"Внаслідок отриманих травм загинули 76-річна та 74-річна жінки, які на той момент перебували на вулиці", — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що шестеро постраждалих є співробітниками ДСНС. На момент прильоту перебували в укритті, до якого і прилетів російський снаряд.

Обстріл Білопілля
Обстріл Білопілля

Як повідомлялося раніше, 16 липня окупанти кілька разів протягом дня обстрілювали Харків, через що загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.

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#Сумська область #Обстріл #Білопілля