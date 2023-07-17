Окупанти перейшли у наступ великими силами: на одному з напрямків загострилася ситуація

Окупанти стягують додаткові сили для зупинення контрнаступу ЗСУ

Ситуація на східній ділянці фронту залишається складною, а на Куп’янському напрямку окупанти взагалі почали наступ великим угрупованням військ.

Як повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, про це розповів генерал-полковник Олександр Сирський під час зустрічі із командирами передових підрозділів.

"Ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши собі за мету розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ углиб наших бойових порядків", — зазначив він.

Крім того, Сирський повідомив, що окупанти також стягують додаткові сили до Бахмута, щоб зупинити просування українських військових. При цьому основною частиною цих підкріплень є підрозділи повітрянодесантних військ.

"Всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці", — додав Сирський.

Як повідомлялося раніше, у ВСУ напередодні повідомили про часткове звільнення села Старомайорське, що в Донецькій області неподалік адмінкордону із Запорізькою областю.