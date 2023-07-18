"У НАТО ще нічого не зрозуміли": Курт Волкер розповів про наслідки російського вторгнення в Україну
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Якщо Україна програє, то нової війни не уникнути
У НАТО ще не зрозуміли, наскільки глобальні наслідки матиме російське вторгнення в Україну, і що буде, якщо кремлю вдасться перемогти у цій війні.
Як повідомляє Financial Times, про це розповів колишній спеціальний представник США по Україні Курт Волкер.
За його словами, якщо російського диктатора володимира путіна не зупинити в Україні, то наступною його метою стануть Естонія, Латвія та Литва, а можливо навіть Фінляндія.
При цьому якщо війну поставити на паузу, то це лише дасть росіянам можливість провести перегрупування і підготуватися до нового нападу, говорить він.
Волкер також висловив невдоволення результатами саміту НАТО у Вільнюсі.
"Це не просто втрачена нагода. Це відображає нерозуміння того, що характер європейської безпеки змінився. Україна виконує роботу за НАТО – бореться за захист кордонів вільної Європи", — зазначив Волкер.
Він погодився з тим, що нашій країні необхідно перемогти, проте зазначив, що якщо Київ "застрягне в залі очікування НАТО", то росія неодмінно розпочне нову війну. Також він висловив думку, що Україна не має майбутнього без членства в НАТО і ЄС.
Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден висловив переконання, що Україна стане 32-м членом НАТО незабаром.