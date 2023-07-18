"В НАТО еще ничего не поняли": Курт Волкер рассказал о последствиях российского вторжения в Украину

Если Украина проиграет, то новой войны будет не избежать

В НАТО еще не поняли, насколько глобальные последствия будет иметь российское вторжение в Украину, и что будет, если кремлю удастся победить в этой войне.

Как сообщает Financial Times, об этом рассказал бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, если российского диктатора владимира путина не остановить в Украине, то следующей его целью станут Эстония, Латвия и Литва, а возможно даже Финляндия.

При этом, если войну поставить на паузу, то это лишь даст россиянам возможность провести перегруппировку и подготовиться к новому нападению, говорит он.

Волкер также выразил недовольство результатами саммита НАТО в Вильнюсе.

"Это не просто упущенная возможность. Это отражает непонимание того, что характер европейской безопасности изменился. Украина выполняет работу за НАТО – борется за защиту границ свободной Европы", — отметил Волкер.

Он согласился с тем, что нашей стране необходимо победить, однако отметил, что если Киев "застрянет в зале ожидания НАТО", то россия непременно начнет новую войну. Также он выразил мнение, что у Украины нет будущего без членства в НАТО и ЕС.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден высказал убежденность, что Украина станет 32-ым членом НАТО в скором времени.