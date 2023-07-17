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Нет никакого полуокружения: военный обозреватель рассказал, что на самом деле происходит под Бахмутом (карта)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Продолжаются тяжелые бои за Бахмут Новость обновлена 17 июля 2023, 10:40
Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Фото Telegram Zelenskiy/Official

Ситуация в районе Бахмута вряд ли описывается именно теми словосочетаниями и терминами, которыми официальные спикеры ее характеризуют, — Машовец

Украинские войска продвигаются на флангах Бахмута, однако сейчас нет оснований для того, чтобы враг был вынужден отступать оттуда.

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что ситуация в районе Бахмута вряд ли описывается именно теми словосочетаниями и терминами, которыми официальные спикеры ее характеризуют: полуокружение, огневой контроль над перемещением сил и средств противника.

"Я не согласен с такими оценками, если мы имеем в виду именно то, что употребляют обычно под этими терминами. Говорить о какой-то огневой "ловушке" или огненном "мешке" относительно целого района обороны противника в Бахмуте — это явное преувеличение. Нет там никакого полуокружения, трети окружения или даже четверти окружения", — сказал Машовец.

По его словам, там идет борьба за фланги, фланговые районы.

"Сейчас на южном левом фланге у противника отвалилась левая "клешня". Он сейчас пытается купировать последствия ликвидации своего левого фланга и одновременно пытается удержать правый – это то, что известно как соледарское выступление противника. Там сейчас у него положение не очень хорошее, но он еще уверенно удерживает этот район. Более того, подтянул туда определенные резервы", — описал ситуацию координатор "Информационного сопротивления".

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Однако по его мнению, сейчас нет оснований для того, чтобы говорить о скором отступлении россиян. Даже если ВСУ вернут Берховку и Клищиевку, это еще не станет поводом для отступления оккупантов.

"Клещеевки и Берховки недостаточно. Но вот выход передовых подразделений ВСУ к рубежу Подгородное — Покровское, а также Веселая Долина — Клиновое, думаю, этому будет способствовать", — резюмировал он.

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#Война #Контрнаступление #Константин Машовец #Бахмут