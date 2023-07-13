У путина нет шансов: Байден сделал важное заявление об исходе войны в Украине

В США не сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ

Президент США Джо Байден подтвердил слова Михаила Подоляка о том, что война россии против Украины не может длиться годами. Американский лидер считает, что владимир путин уже проиграл в этом сражении.

Об этом Джо Байден заявил на пресс-конференции с президентом Финляндии Саулой Ниинисте в Хельсинки, передает CNN. Журналисты спросили его, может ли путина ободрить то, что НАТО пока отказывается принимать Украину в Альянс.

"У него нет шансов выиграть войну в Украине. Он уже проиграл эту войну", — сказал Байден.

Также он отметил, что у россии не хватит ресурсов, чтобы поддерживать войну с Украиной годами. В конце концов российский президент решит, что "это не в интересах россии в политическом, экономическом и других смыслах" и отступит.

Кроме того, в США верят в успех контрнаступления ВСУ, но считают, что финальным этапом войны станут переговоры. Чем больше Украина добьется на фронте, тем скорее наступит эта фаза. Помимо этого, в США считают, что владимир путин не применит ядерное оружие по Украине, его от этого предостерегает весь мир.

"Я не думаю, что есть какая-то реальная перспектива того, что путин применит ядерное оружие. Не только Запад, но и Китай, и остальной мир сказали: "Не делай этого", — сказал Джо Байден.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что удерживает владимира путина от ядерного удара по Украине. По словам подполковника армии США, в россии опасаются украинской ПВО и понимают все риски и последствия.