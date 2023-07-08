Война россии против Украины не может затянуться на годы: в ОП назвали причины

Количество доступных Украине ресурсов растет, в то время как российские ресурсы сокращаются

Длящаяся вот уже 500 дней широкомасштабная война российской федерации против Украины не может длиться годами, так как для этого у страны-агрессора нет необходимых ресурсов.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью российскому изданию "Медуза".

"Эта война не может затянуться на годы — исходя из ресурсов сторон это невозможно", — сказал он.

Он пояснил, что у Украины ресурсные возможности растут: "Она небыстро получает те или иные компоненты для ведения боевых действий, но будет получать их в ускоряющемся темпе, потому что военно-промышленные комплексы Украины и ее партнеров работают все интенсивнее. Просто до войны никто не производил десятки тысяч снарядов в месяц — а сейчас совершенно другое восприятие потребностей ВПК и готовится необходимый объем вооружений".

В то же время, отмечает Подоляк, у россии имеющиеся ресурсы постепенно сокращаются.

"Практически все, что россия имела, она уже потратила на войну. Докупать где-то те или иные расходные материалы, чтобы производить дополнительные объемы высокоточного оружия, ракет, — это пытаться найти кого-то на обложенном санкциями рынке. Плюс это требует премиальных выплат. Грубо говоря, тут нужно с большим дисконтом продавать свой товар и в то же время с большой надбавкой покупать какие-то запчасти для того или иного производства. Все это будет сказываться на экономическом состоянии рф", — пояснил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что одним из вариантов, предпочтительных для россии, была бы заморозка конфликта, однако Украина не должна этого допустить, так как для нее "это будет означать финал существования государства".

"Если россия зацепится за этот сценарий, она сможет провести дополнительную милитаризацию и модернизацию своей армии. Мы прекрасно понимаем, к чему это может привести. И уж точно после 500 дней войны мы не настолько глупы, чтобы заведомо идти на это", — сказал он.

Как сообщалось, после более чем 16 месяцев войны Украина начала превосходить россию в количестве танков.