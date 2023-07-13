Прорыв или провал для Украины: что на самом деле показал саммит НАТО

Киев делал всё возможное, чтобы получить четкие сигналы о том, что мы станем частью Альянса

В Вильнюсе состоялся двухдневный саммит НАТО. И хотя не все надежды Киева были удовлетворены, президент Владимир Зеленский заявил, что эта встреча дала определенность: Украина точно станет частью Альянса. Кроме того, на саммите страны "Большой семерки" объявили о гарантиях безопасности для Украины, включающих поставки современной военной техники и прочие важные вещи.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" итоги саммита, который обещал быть историческим, но, похоже, не дотянул до этого.

россия почувствовала слабину

Депутат Верховной Рады V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

– Очень лаконично итоги саммита НАТО подвел министр иностранных дел рф лавров, заявив, что передача Украине истребителей F-16 будет расцениваться кремлем чуть ли не как ядерная угроза для россии. Почему вдруг именно сейчас пошла такая риторика (о том, что мы получим F-16, было известно с мая)? А потому, что россия почувствовала во время саммита слабость значительной части лидеров НАТО – и решила усилить шантаж. Увидев кашу-размазню, которую развели западные лидеры в Вильнюсе, рф будет вести себя намного развязнее.

По мнению эксперта, украинская власть делала всё возможное, чтобы получить четкие сигналы о том, что мы станем частью Альянса – с конкретными сроками.

– Порой Киев шел даже на грани фола в отношениях с лидерами стран НАТО. Но это не помогло. Очень тяжело, очень медленно дозревают эти лидеры до понимания важности максимально помогать Украине, максимально давить на россию – в том числе четкими сигналами касательно евроатлантических перспектив нашей страны. Ничего внятного мы не услышали. Фактически – повторение позорного саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, после чего рф, почувствовав слабину Альянса, напала на Грузию, а спустя какое-то время – и на Украину, – подчеркивает Андрей Сенченко.

Эксперт акцентирует, что пугают тех, кто пугается. Натовские лидеры, считает он, продемонстрировали, что готовы пугаться. И мы увидели очевидную реакцию на это со стороны рф.

– Сейчас, так или иначе, вызревает вопрос переформатирования многих международных инструментов, призванных обеспечивать безопасность, верховенство права и так далее. Постоянно звучит тема необходимости реформирования ООН (оказалась неэффективна с точки зрения решения сегодняшних наиболее острых проблем в мире), ОБСЕ.

В слух пока не говорят, но, похоже, у многих лидеров стран Восточной, Северной Европы, которые находятся в зоне первого удары рф (в случае, если она начнет военные действия против НАТО), вызревает понимание того, что следует вести новые консультации. Между собой и Украиной, чтобы выработать более жесткие и действенные меры по защите. Учитывая неадекватность путинского режима, есть прямая угроза балтийским, скандинавским государствам, – предупреждает Андрей Сенченко.

Он не исключает, что, так или иначе, эти страны начнут, возможно, не выпячивая, некие консультации.

– Им надо защищаться. А у меня такое ощущение, что в случае российского вторжения или прямого удара по одной из этих стран, статья 5 Устава НАТО (о коллективной безопасности, когда нападение на одного члена блока приравнивается к нападению на весь блок) утонет в дебатах. Как тонет в них быстрая и максимально расширенная военная помощь Украине и приглашение нашей страны в Альянс, – констатирует эксперт.

Глобальная проблема и надежда на новый саммит

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун уверен, что Вильнюсский саммит точно не был для нас провальным. Но и достичь целей-максимум, которые ставило перед собой руководство Украины и общество в целом (приглашение, пусть и отсроченное, присоединиться к НАТО), не получилось, констатирует он.

– Переживать по этому поводу точно не стоит. Следует понимать, что мы не можем стать членом НАТО, пока продолжается российско-украинская война, – поясняет эксперт.

По его словам, не следует разочаровываться касательно не приглашения Украины в НАТО еще и потому, что около десяти стран до сих пор не подтвердили в неких документах поддержку наших евроатлантических устремлений.

– Финальное коммюнике саммита НАТО должно удовлетворять всех членов (на данный момент их 31). Учитывая, что в Альянс входит та же Венгрия, получить приглашение здесь и сейчас было практически невозможно, – уверен Максим Джигун.

Зато, продолжает он, на саммите мы получили дополнительные пакеты для усиления обороноспособности. Возможно, они не стопроцентно отвечают нашим потребностям, но точно усиливают украинскую державу, подчеркивает политолог.

Эксперт с сожалением отмечает: похоже, наши западные партнеры до сих пор не осознали, что каждый день этой войны – это новые смерти украинцев.

– При этом восприятие российско-украинской войны отличается в разных странах. Чем дальше от Украины и россии границы тех или иных государств, тем спокойнее они относятся к происходящему. И это глобальная проблема, с которой мы пытаемся бороться, – говорит Максим Джигун.

Он считает, что в ближайшее время следует ожидать продолжения дипломатической работы Украины в отношениях с государствами, которые до сих пор не подтвердили, что поддерживают наше членство в НАТО в обозримом будущем. Плюс – сконцентрировать усилия на деоккупации своих территорий, стараться к следующему саммиту блока (в 2024-м он пройдет в Вашингтоне) выполнить бо́льшую часть тех условий, о которых говорят партнеры как об обязательных для вступления в блок.

– И мне кажется, именно в Вашингтоне в следующем году на саммите, который будет проходить в преддверии президентских выборов в США, мы имеем отличные шансы наконец-то получить приглашение в Альянс, – признался политолог. – Для Байдена, уверявшего в Вильнюсе, что Украина скоро присоединиться к НАТО, это отличная политтехнологическая карта, которую он точно попытается грамотно разыграть.