G7 приняла заявление с гарантиями безопасности для Украины: что получила Украина

Документ назвали "победой" в Украине

Страны-члены "Большой семерки" на саммите в Вильнюсе официально объявили о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщает Financial Times.

Основные пункты по обязательствам стран-гарантов таковы:

поставки "современной военной техники на суше, в воздухе и море" (с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, такие как боевая авиация), обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите, что должно помочь Украине освободить свою территорию и модернизировать армию;

обещано, что поддержка будет продолжаться независимо от политических изменений в западных столицах;

Украине обещают помочь с осуществлением реформ, которые нужны для будущего вступления в НАТО, в том числе судебной реформы и внедрения гражданского контроля за вооруженными силами;

содержится обязательство "направить приглашение" Украине присоединиться к Альянсу, когда "союзники согласятся и будут выполнены условия";

берётся обязательство увеличить программу обучения украинских военных, а также способствовать развитию промышленной базы Украины;

странам, не входящим в G7, предлагается согласовать свои собственные обязательства в области безопасности один на один с Украиной;

суверенные активы россии, которые находятся в юрисдикциях стран G7 будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока рф не заплатит за ущерб, нанесенный Украине.

"Документ утверждает, что с сегодняшнего дня "начинаются переговоры" между Украиной и каждым из государств "Группы семи" с целью формализации поддержки Украины через двусторонние обязательства по безопасности и договоренности, согласованные с этим многосторонним рамочным соглашением, согласно нашим соответствующим правовым и конституционным требованиям", — рассказали в правительстве Великобритании.

Документ уже успели прокомментировать в Украине. Так, например, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал его "важной победой Украины на пути в НАТО".

"Сегодняшняя Декларация – это общий продукт, учитывающий как потребности Украины, так и возможности союзников. Он был бы невозможен без огромного труда и фундаментальной подготовки командами союзников", — говорит Ермак.

Он объяснил, что сама декларация является рамочным общим документом. Следующий шаг — заключение системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия. А также отметил, что "ключевым тезисом Декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Этот тезис подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО".

В целом у Зеленского разделили полученные гарантии безопасности Украины на несколько составляющих:

меры помощи Украине в защите себя и предупреждение новой агрессии;

мероприятия на случай новой агрессии;

поддержка в привлечении россии к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера;

дальнейшая поддержка демократического развития Украины.

Кроме того, по словам Ермака, этот документ открыт и позволяет другим странам не из числа G7 присоединиться к гарантиям безопасности.

"Декларация – первый документ, символизирующий наличие "зонтика" в виде гарантий безопасности", — подытожил глава ОП.

Напомним, о том, как прошел второй день саммита НАТО вы можете прочитать, перейдя по ссылке. А итоговое заявление Альянса по Украине вы можете увидеть тут.