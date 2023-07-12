G7 приняла заявление с гарантиями безопасности для Украины: что получила Украина
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Документ назвали "победой" в Украине
Страны-члены "Большой семерки" на саммите в Вильнюсе официально объявили о гарантиях безопасности для Украины.
Об этом сообщает Financial Times.
Основные пункты по обязательствам стран-гарантов таковы:
- поставки "современной военной техники на суше, в воздухе и море" (с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, такие как боевая авиация), обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите, что должно помочь Украине освободить свою территорию и модернизировать армию;
- обещано, что поддержка будет продолжаться независимо от политических изменений в западных столицах;
- Украине обещают помочь с осуществлением реформ, которые нужны для будущего вступления в НАТО, в том числе судебной реформы и внедрения гражданского контроля за вооруженными силами;
- содержится обязательство "направить приглашение" Украине присоединиться к Альянсу, когда "союзники согласятся и будут выполнены условия";
- берётся обязательство увеличить программу обучения украинских военных, а также способствовать развитию промышленной базы Украины;
- странам, не входящим в G7, предлагается согласовать свои собственные обязательства в области безопасности один на один с Украиной;
- суверенные активы россии, которые находятся в юрисдикциях стран G7 будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока рф не заплатит за ущерб, нанесенный Украине.
"Документ утверждает, что с сегодняшнего дня "начинаются переговоры" между Украиной и каждым из государств "Группы семи" с целью формализации поддержки Украины через двусторонние обязательства по безопасности и договоренности, согласованные с этим многосторонним рамочным соглашением, согласно нашим соответствующим правовым и конституционным требованиям", — рассказали в правительстве Великобритании.
Документ уже успели прокомментировать в Украине. Так, например, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал его "важной победой Украины на пути в НАТО".
"Сегодняшняя Декларация – это общий продукт, учитывающий как потребности Украины, так и возможности союзников. Он был бы невозможен без огромного труда и фундаментальной подготовки командами союзников", — говорит Ермак.
Он объяснил, что сама декларация является рамочным общим документом. Следующий шаг — заключение системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия. А также отметил, что "ключевым тезисом Декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Этот тезис подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО".
В целом у Зеленского разделили полученные гарантии безопасности Украины на несколько составляющих:
- меры помощи Украине в защите себя и предупреждение новой агрессии;
- мероприятия на случай новой агрессии;
- поддержка в привлечении россии к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера;
- дальнейшая поддержка демократического развития Украины.
Кроме того, по словам Ермака, этот документ открыт и позволяет другим странам не из числа G7 присоединиться к гарантиям безопасности.
"Декларация – первый документ, символизирующий наличие "зонтика" в виде гарантий безопасности", — подытожил глава ОП.
Напомним, о том, как прошел второй день саммита НАТО вы можете прочитать, перейдя по ссылке. А итоговое заявление Альянса по Украине вы можете увидеть тут.