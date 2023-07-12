G7 прийняла заяву з гарантіями безпеки для України: що отримала Україна

Документ назвали "перемогою" в Україні

Країни-члени "Великої сімки" на саміті у Вільнюсі офіційно оголосили про гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє Financial Times.

Основні пункти щодо зобов’язань країн-гарантів такі:

постачання "сучасної військової техніки на суші, у повітрі та морі" (з пріоритетом на протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та вогневі засоби далекої дії, бронетехніку та інші ключові засоби, такі як бойова авіація), навчання українських сил, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті , що має допомогти Україні звільнити свою територію та модернізувати армію;

обіцяно, що підтримка продовжуватиметься незалежно від політичних змін у західних столицях;

Україні обіцяють допомогти із здійсненням реформ, які потрібні для майбутнього вступу до НАТО, у тому числі судової реформи та запровадження цивільного контролю за збройними силами;

міститься зобов’язання "направити запрошення" Україні приєднатися до Альянсу, коли "союзники погодяться та будуть виконані умови";

береться зобов’язання збільшити програму навчання українських військових, а також сприяти розвитку промислової бази України;

країнам, які не входять до G7, пропонується узгодити свої власні зобов’язання в галузі безпеки віч-на-віч з Україною.

суверенні активи росії, які знаходяться в юрисдикціях країн G7 залишатимуться знерухомленими доти, доки рф не заплатить за шкоду, завдану Україні.

"Документ стверджує, що з сьогоднішнього дня "починаються переговори" між Україною та кожною з держав "Групи семи" з метою формалізації підтримки України через двосторонні зобов'язання з безпеки та домовленості, узгоджені з цією багатосторонньою рамковою угодою, згідно з нашими відповідними правовими та конституційними вимогами", — розповіли в уряді Великобританії.

Документ уже встигли прокоментувати в Україні. Так, наприклад, голова офісу президента Андрій Єрмак назвав його "важливою перемогою України на шляху до НАТО".

"Сьогоднішня Декларація — це спільний продукт, який враховує як потреби України, так і можливості союзників. Він був би неможливим без величезної роботи та фундаментальної підготовки командами союзників", — каже Єрмак.

Він пояснив, що сама декларація є рамковим документом. Наступний крок — укладання системи двосторонніх безпекових договорів між Україною та окремими країнами-гарантами, об’єднаних рамками багатосторонньої взаємодії. А також зазначив, що "ключовою тезою Декларації є підтвердження того факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Ця теза підкріплює згадку про майбутнє членство України в НАТО".

Загалом у Зеленського поділили отримані гарантії безпеки України на кілька складових:

заходи допомоги Україні у захисті себе та запобігання новій агресії;

заходи у разі нової агресії;

підтримка у притягненні росії до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру;

подальша підтримка демократичного розвитку України

Крім того, за словами Єрмака, цей документ відкритий і дозволяє іншим країнам не з G7 приєднатися до гарантій безпеки.

"Декларація – перший документ, який символізує наявність "парасольки" у вигляді гарантій безпеки", — підсумував голова ОП.

Нагадаємо, про те, як пройшов другий день саміту НАТО, ви можете прочитати, перейшовши за посиланням. А підсумкову заяву Альянсу щодо України ви можете побачити тут.