Гарантії безпеки для України: що обіцяє "Велика сімка"

На саміті НАТО у Вільнюсі, що проходить 11-12 липня, країни-члени "Великої сімки" надали Україні гарантії безпеки.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на відповідну декларацію.

"Країни "Великої сімки" пообіцяли надавати термінову військову допомогу Україні у разі нового конфлікту з росією в майбутньому", — йдеться у матеріалі.

І поки інших подробиць документа не варто зазначити, що раніше в середу, 12 липня, журналісти Financial Times розкрили деталі, які повинні до нього входити. Так, зобов’язання, зокрема, включатимуть постачання сучасної військової техніки на суші, у повітрі та морі, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту.

При цьому є й умови: натомість Україна має провести реформи, включаючи судову систему та цивільний контроль за Збройними силами.

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