Гарантии безопасности для Украины: что обещает "Большая семерка", узнали СМИ

Для Украины могут быть и условия

На саммите НАТО в Вильнюсе, который проходит 11-12 июля, страны-члены "Большой семерки" готовят гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на собственные источники.

"Страны "Большой семерки" пообещали оказывать срочную военную помощь Украине в случае нового конфликта с россией в будущем", — говорится в материале.

И пока других подробностей документа не приводится, стоит отметить, что ранее в среду, 12 июля, журналисты Financial Times раскрыли детали, которые должны будут в него входить. Так, обязательства, в частности, будут включать поставки современной военной техники на суше, в воздухе и море, подготовку украинских военных, обмен разведданными и помощь в сфере киберзащиты.

При этом есть и условия: в обмен на это Украина должна провести реформы, включая судебную систему и гражданский контроль за Вооруженными силами.

Напомним, ранее мы писали о том, как Владимир Зеленский оценивает результаты саммита НАТО для Украины.

Об итоговом заявлении НАТО по Украине на саммите в Вильнюсе вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.