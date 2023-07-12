"НАТО плюнуло в лицо украинским солдатам": на Западе раскритиковали коммюнике саммита

В Альянсе все больше не верят в то, что Украина может деоккупировать все территории, по крайней мере сейчас

Главы стран НАТО в ходе саммита Альянса в Вильнюсе буквально плюют в лицо украинским солдатам, сидящим в окопах, своим нежеланием называть Украине конкретный срок вступления. Однако на деле в союзе могут опасаться эскалации отношений с российским диктатором путиным.

Такое мнение выразил заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер насчет итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе.

"Настоящее волнение вызывает, как НАТО оправдывает нежелание называть Украине конкретный срок вступления. В частности, условием является модернизация ВСУ. Главы государств сидят в безопасности в Вильнюсе и оттуда посылают сигнал всем украинским солдатам в окопах, которые еще недостаточно современны для НАТО", — сказал он.

По его мнению, страны Альянса боятся возможной эскалации отношений с путиным.

"Насколько оплеванными должны чувствовать себя солдаты? Почти никто не верил, что эта армия не сможет противостоять россии. Многие политики, которые составляли это заявление НАТО, давали Украине всего несколько дней на выживание. На самом деле, страны НАТО боятся, что возможна дальнейшая эскалация отношений с путиным", — сказал Пауль Ронцхаймер.

Он добавил, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц должны сказать правду о настоящих причинах Украине и особенно ее военным в окопах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что В Соединенных Штатах Америки озвучили два направления реформ, которые нужны Украине для членства в НАТО.