"НАТО плюнуло в обличчя українським солдатам": на Заході розкритикували комюніке саміту

В Альянсі все більше не вірять у те, що Україна може деокупувати всі території, принаймні зараз

Глави країн НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі буквально плюють в обличчя українським солдатам, які сидять в окопах, своїм небажанням називати Україні конкретний строк вступу. Однак насправді у союзі можуть побоюватися ескалації стосунків із російським диктатором путіним.

Таку думку висловив заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер щодо підсумкового комюніке саміту НАТО у Вільнюсі.

"Справжнє хвилювання викликає, як НАТО виправдовує небажання називати Україні конкретний термін вступу. Зокрема, умовою є модернізація ЗСУ. Глави держав сидять у безпеці у Вільнюсі й звідти посилають сигнал усім українським солдатам в окопах, які ще недостатньо сучасні для НАТО", — сказав він.

На його думку, країни Альянсу бояться можливої ескалації відносин із путіним.

"Наскільки обпльованими повинні почуватися солдати? Майже ніхто не вірив, що ця армія не зможе протистояти росії. Багато політиків, які складали цю заяву НАТО, давали Україні лише кілька днів на виживання. Насправді країни НАТО бояться, що можлива подальша ескалація відносин з путіним", — сказав Пауль Ронцхаймер.

Він додав, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц мають сказати правду про справжні причини України та особливо її військових в окопах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Сполучених Штатах Америки озвучили два напрями реформ, які потрібні Україні для членства в НАТО.