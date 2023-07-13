"Катастрофические последствия": лавров угрожает Западу из-за поставок F-16 Украине

лавров грозится, что право на "свободное и суверенное развитие" россия будет отстаивать "всеми имеющимися средствами"

Глава МИД россии сергей лавров не смог обойти молчанием поддержку, которую оказывают Украине США и страны НАТО. В частности его возмутили планы передачи ВСУ самолетов F-16: лавров заявил, что они якобы "создают риски прямого вооруженного столкновения с россией".

Главу МИД рф цитируют росСМИ.

"Мы проинформировали ядерные державы — США, Великобританию и Францию, что россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут. В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", — заявил лавров.

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Он добавил, что "агрессивные шаги недружественных государств создают экзистенциальную угрозу для россии". В этом якобы нет никаких сомнений.

"Свое право на свободное и суверенное развитие нам придется отстаивать всеми имеющимися средствами", — пригрозил лавров, однако не конкретизировал, о каких именно "средствах" идет речь.

Как сообщал "Телеграф", страны-члены "Большой семерки" на саммите в Вильнюсе официально объявили о гарантиях безопасности для Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал документ "важной победой Украины на пути в НАТО".