В США заявили, что весь период полномасштабного вторжения стараются не провоцировать эскалацию конфликта

В США ответили на заявление главы российского МИД сергей лаврова о том, что передача Украине истребителей F-16 только усугубляет конфликт. Американцы посоветовали россии вывести свои войска, чтобы военный потенциал Украины больше не беспокоил.

Об этом заявил на брифинге координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Укринформ".

"Первое, что я хотел бы сказать министру лаврову: если вас беспокоит украинский военный потенциал, то вы должны вывести свои войска и покинуть Украину", — заявил представитель администрации Байдена.

Также Кирби отметил, что сейчас составляется программа обучения украинских пилотов на F-16, но само обучение пока не началось. В США подчеркнули, что на первом месте для них — это обеспечение возможности Украины защитить себя. Представитель администрации Байдена заявил, что Америка и так была чрезвычайно последовательна, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта и не допустить применения ядерного оружия.

"Это не Соединенные Штаты разбрасываются безрассудной ядерной риторикой – это такие люди, как министр иностранных дел лавров и президент путин, а также его представитель песков разводятся о ядерном потенциале", — напомнил представитель Белого дома.

Известно, что во вторниик, 6 июня, сергей лавров заявил, что Запад якобы "готовится к тому, чтобы продолжать эскалацию войны". Он также напомнил, что одна из модификаций истребителя F-16 может нести ядерное оружие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Германия готова изменить свое мнение на счет передачи Украине самолетов F-16. Все это время страна была против, но министр сделал важное заявление.